Kaymakam Enes Burak Koca, Okulları Ziyaret Etti

Kaymakam Enes Burak Koca, Okulları Ziyaret Etti
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Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Atatürk İlkokulu ve Yeniçubuk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin derslerinde başarılar diledi.

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, ilçedeki bazı okullara ziyarette bulundu.

Atatürk İlkokulu ve Yeniçubuk İlkokulu'nu ziyaret eden Kocak, okullardaki öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Koca, idarecilerden okulların genel durumu hakkında bilgi aldı.

Koca, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
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