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Kaymakam Çengel, Yangında Zarar Gören Aileleri Ziyaret Etti

Kaymakam Çengel, Yangında Zarar Gören Aileleri Ziyaret Etti
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Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Çiğiltepe köyünde meydana gelen yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret ederek devletin destek sözü verdi. Yangın sonrası ailelerin barınma ihtiyaçları için çalışmalar yapılıyor.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel ve beraberindekiler Çiğiltepe köyünde meydana gelen yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Çengel, ailelere, yangının yaralarının hızlı bir şekilde sarılması için devletin yanlarında olduğunu söyledi.

Ailenin barınma ihtiyacının şu an için Öğretmen Evinde karşılandığını ifade eden Çengel, köyde ailenin kalabileceği uygun yer için bir araştırma yapıldığını belirterek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarete, Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Bilal Erdoğan ve ekibi, İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Abdurrahman Özdilekler, Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaman Şenol, Sandıklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şuayip Binbir ve Sandıklı Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Mustafa Yavuz katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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