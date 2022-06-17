Kayıp hemşireyi bulmak için suyun yönü değiştirilerek girdaba dalış yapılacak

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 7'nci güne girildi. Arama çalışmalarında çaya konulacak her biri 11 tonluk beton bariyerlerle suyun yönü değiştirilerek o bölgede bulunan 5 metre derinliğindeki girdaba dalış yapılacak.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı, gören arkadaşları kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu.