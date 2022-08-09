Haber : Kayıp hemşireyi bulmak için dalgıç polisler, baraj havzasında su altı araması yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp hemşireyi bulmak için dalgıç polisler, baraj havzasında su altı araması yaptı

 - Güncelleme:
Kayıp hemşireyi bulmak için dalgıç polisler, baraj havzasında su altı araması yaptı

SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıyla kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmalarında 60'ıncı güne girildi.

SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıyla kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmalarında 60'ıncı güne girildi. Dalgıç polislerin baraj havzasının başlangıcında başlanarak, çayın döküldüğü noktadaki su altı aramasında sonuç elde edilmedi.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesi Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında ise 60'ıncı güne girildi. Dalgıç polislerin baraj havzasının başlangıcında başlanarak, çayın döküldüğü noktadaki su altı aramasında sonuç elde edilmedi.Bazı yerlerde su seviyesinin düşük olması nedeniyle iş makineleriyle arama yapıldı. Şu ana kadar izine ulaşılamayan Güneş'i bulmak için Elazığ, Adana, Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip, zorlu doğa şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Güncel

Güneş su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title