Kayıp hemşireyi bulmak için dalgıç polisler, baraj havzasında su altı araması yaptı

SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıyla kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmalarında 60'ıncı güne girildi. Dalgıç polislerin baraj havzasının başlangıcında başlanarak, çayın döküldüğü noktadaki su altı aramasında sonuç elde edilmedi.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesi Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında ise 60'ıncı güne girildi. Dalgıç polislerin baraj havzasının başlangıcında başlanarak, çayın döküldüğü noktadaki su altı aramasında sonuç elde edilmedi.Bazı yerlerde su seviyesinin düşük olması nedeniyle iş makineleriyle arama yapıldı. Şu ana kadar izine ulaşılamayan Güneş'i bulmak için Elazığ, Adana, Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip, zorlu doğa şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.