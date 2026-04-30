Katar, İsrail'in Küresel Sumud Filosuna düzenlediği saldırıyı kınadı

Katar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu teknelerine, Girit Adası açıklarında düzenlediği saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sumud Filosu teknelerine İsrail saldırısının kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının uluslararası hukuk ve deniz güvenliği ilkelerinin açık bir ihlali olduğu belirtilerek, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın bir uzantısı olduğu hatırlatıldı.

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak, Gazze halkını kuşatma altına almasının yanı sıra insani yardım konvoylarını hedef almasının, insani krizi daha da derinleştirdiği ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma çağrıda bulunularak, İsrail'in sınır kapılarını açması için harekete geçilmesinin gerektiğine vurgu yapıldı.