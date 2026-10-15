Haberler

Kastamonu Valiliği sonbaharda mantar zehirlenmesi ve kaybolma riskine karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valiliği, sonbaharda mantar çeşitliliği ve ormanlara girişlerin artmasıyla zehirlenme ve kaybolma vakalarının çoğaldığını belirterek uyardı. Türü bilinmeyen mantarların toplanmaması, doğada tek başına çıkılmaması ve belirtilerde sağlık merkezine başvurulması istendi.

Kastamonu Valiliği, mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolmalarla ilgili uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, sonbahar aylarında doğada mantar çeşitliliğinin artması ve ormanlık alanlara girişlerin çoğalmasının zehirlenme ve kaybolma vakalarını artırdığı belirtildi.

Türü bilinmeyen mantarların toplanmaması ve tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mantar toplamaya tek başına çıkılmamalı ve bilinmeyen ormanlara gidilmemeli. Vatandaşlarımız gittiği yerleri yakınlarıyla paylaşmalı. Cep telefonlarının şarjlarının dolu olmasına ve yabani hayvanlara dikkat edilmeli. Ormanda havanın daha erken kararacağı unutulmamalı ve erken çıkılmalı. Olası kaybolma durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilerek bildirilen son konum terk edilmemeli. Mantar yedikten sonra karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, uyku hali, bulantı gibi belirtiler hissedildiğinde en yakın sağlık merkezine başvurulmalı."

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Evde bakım maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı! 492 bin hak sahibine aylık 15 bin 755 lira ödeniyor

Evde bakım maaşları hesaplarda! Hak sahibine yatan tutar belli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı

Sel suları toprağı İstanbul'un ana arterine taşıdı
Ayazağa’da sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına kepçe yetişti

Umutlar tükenmişken ortaya çıktı, onlarca kişiyi sel sularından aldı

Gazze'de yürekleri yakan görüntü

Dünyanın utanç karesi!
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç

Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz, botla kurtarıldı

Stüdyoda saatlerce mahsur kalmıştı! Dalgıçlar geldi, kurtarıldı
İsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildi

Gözler ne diyeceğindeydi! İsmail Kartal'dan olay açıklama