Kastamonu'da "Türk Mutfağı Yemek Yarışması" düzenlendi - Haberler

Kastamonu'da "Türk Mutfağı Yemek Yarışması"nda 66 yarışmacı hünerlerini sergiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Kastamonu Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Kurşunlu Han'da yemek yarışması yapıldı.

Ana yemekte 24, tatlı ve zeytinyağlılarda 15'er, çorba kategorisinde ise 12 olmak üzere toplam 66 yarışmacının katıldığı yarışmanın jürisinde Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu, Kurşunlu Han Otel Genel Müdürü Cem Dilimel, Kastamonu Sanat İşleyen Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut, Münire Sultan Sofrası İşletmecisi Yavuz Emen ve mutfak usta öğreticisi Seyhan Çamur yer aldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, yarışmacılara teşekkür etti.

Kastamonu'nun gastronomi konusunda zengin bir il olduğunu ifade eden Çakır, şunları dile getirdi:

"Kastamonu ve Türk mutfağının zenginliği ile Türk kadınının hünerinden tekrar gurur duyduk, sizleri tekrar tebrik ediyorum. Jüri birazdan kararını açıklayacak ama şunu bilin ki bütün eserler birbirlerine çok yakın. Eminim birinci olan kıl payı ile kazanacak, maksat burada yarışmak, derece almaktan çok daha önemli, inşallah farklı organizasyonlarda bunların devamını hep beraber getireceğiz. Çok daha mutlu ve zengin Kastamonu mutfağının bizi beklediğini biliyorum."

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise Kastamonu'nun son dönemde her alanda ciddi bir atak içinde olduğunu anlattı.

Kastamonu'nun gastronomide iddialı olduğunu ifade eden Vidinlioğlu, "Öyle zannediyorum ki Gaziantep ve Hatay'dan sonra bu konuda en iddialı olması gereken il Kastamonu ama biz potansiyelimizin farkında değiliz. Topyekun bir ayağa kalkmanın zamanı geldi de geçiyor. Onun için bir an önce bütün bunları mutlaka önce yakın çevremize sonrasında da bütün dünyaya tanıtmamız lazım." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu tarafından verildi.