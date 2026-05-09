Kastamonu'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu-Ankara kara yolunda seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Kastamonu-Ankara kara yolu Beşdeğirmenler mevkisinde K.A'nın kullandığı 06 YA 8832 plakalı kamyonette, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı kenara çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
