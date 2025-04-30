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Kastamonu'da Araç, Anne ve Yavru Ayıyı Etti

Kastamonu'da Araç, Anne ve Yavru Ayıyı Etti
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve yavru ayıya araç çarparak hayatlarını kaybetmelerine sebep oldu. Olayın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde aracın çarptığı anne ve yavru ayı telef oldu.

Pınarbaşı-Karabük Eflani kara yolunun Esentepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve yavru ayıya bir araç çarptı.

İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Ekipler, anne ve yavru ayının telef olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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