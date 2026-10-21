Kastamonu Çatalzeytin'de sahilde bulunan erkek cesedinin kimliği araştırılıyor

Kastamonu Çatalzeytin'de sahilde bulunan erkek cesedinin kimliği araştırılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Karadeniz sahilinde hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi ve erkek cesedi bulundu. 112'ye yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürütüyor.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Karadeniz'e kıyısı olan ilçenin sahilinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.
Kaynak: AA