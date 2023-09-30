Kartal'da bir kişi silahla öldürüldü

Kartal'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Petrol-iş Mahallesi'nde silahla vurulan İ.B'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmada, İ.B'ye ateş eden iki kişinin olay yerinden bir araçla kaçtığını belirledi.

Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Tuzla Şifa Mahallesi'nde durdu. Otomobildeki K.B.E. ve E.Z'yi gözaltına aldı.

Çalıntı olduğu anlaşılan sahte plaka takılı araçta yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca 2 çift sahte plaka ele geçirildi.

Polis merkezine götürülen şüphelilerden K.B.E'nin 19 ayrı suçtan poliste kaydının bulunduğu ve "Taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan arandığı, E.Z'nin ise çeşitli suçlardan 8 kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden K.B.E. ile maktul arasında daha önce sözlü tartışma yaşandığı, olayın da bu nedenle meydana geldiği belirlendi.

Emniyette, kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, oto hırsızlığı ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.