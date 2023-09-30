Kartal'da beton mikseri tankerle çarpıştı, bir kişi yaralandı

Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda beton mikseri ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kartal'da beton mikserinin tankere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda Samandıra istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DE 3797 plakalı beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önünde ilerleyen 34 FAB 220 plakalı akaryakıt tankerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker, refüjde bulunan aydınlatma direğini devirdi. Ters yöne devrilen direk nedeniyle Kartal istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tanker sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağlantı yolundaki trafik akışı, Kartal istikametinde tek yönden kontrollü sağlanırken, Samandıra istikametinde tamamen durdu. Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların ve devrilen direğin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.