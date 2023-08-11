Kars'ta Yavru Kurt Satışı Yapan Kişiye Para Cezası

KARS'ta dağda bulup, beslediği yavru kurdu sosyal medyada satışa çıkaran kişiye 14 bin 386 lira para cezası kesildi. Arpaçay ilçesi Küçükboğaz köyünde oturan bir kişi, dağda bulup, bir süre beslediği yavru kurdu satmak istedi. 'Satılık' ibaresi ile sosyal medyadan paylaşılan kurdun fotoğraflarını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan ekipler, bu kişinin evine baskın yaptı. Kurt Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheliye ise 14 bin 386 lira para cezası kesildi.