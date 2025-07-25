Kars'ta Sağanak Sel ve Heyelan; 8 Köy Etkilendi

Kars'ta Sağanak Sel ve Heyelan; 8 Köy Etkilendi
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Kars merkez ve Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak, 8 köyde sel ve heyelana yol açtı. Dut köyünde bir köprü ve iki ev ağır hasar gördü, can kaybı yaşanmadı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

KARS merkez ve Kağızman ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele ve heyelana neden oldu. 8 köy selden etkilenirken, Dut köyünde bir köprü ile iki ev ağır hasar gördü. Can kaybının yaşanmadığı afette köylerde hasar oluşurken, yollar da kapandı.

Kars merkez ve Kağızman ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Dut, Keşiskıran, Yağlıca, Kuruyayla, Akçay, Günendi, Karabağ ve Duranlar köyleri selden etkilendi, Dut köyünde bir köprü ile iki ev ağır hasar gördü. Sağanak, Kars- Ağrı karayolunda heyelana da yol açtı. Yol ulaşıma kapanırken, bölgede 10 araç mahsur kaldı. Kars- Ağrı karayolunun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Heyelanın ardından güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, selden etkilenen köylerde incelemelerde bulunarak yıkılan evlerin yeniden yapılacağını açıkladı. Daştan, "Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Devlet olarak vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Köylerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı" dedi.

Köylüler, dağdan gelen sel sularının tarım arazilerini ve topladıkları otları sürükleyip götürdüğünü ve evlerindeki birçok eşyanın kullanılmaz hale geldiğini belirterek, "Yaşadıklarımız bir korku filmi gibiydi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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