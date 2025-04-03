Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı

Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı
ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi

Trump Türkiye'yi de pas geçmedi! İşte yeni gümrük vergisi oranı
Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Dev derbinin galibi Cimbom
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı

Maç sonuna damga vuran anlar! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı

Kars'ta Hayvan Otlatma Kavgasında 10 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, hayvan otlatma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Atçılar, Küçük Çatma ve Meydancık köyleri arasında yer alan arazide hayvan otlatan bir çobanı, Atçılar köyünden bazı kişiler uyararak hayvanlarını başka yöne sürdü.

Çobanın durumu bildirmesi üzerine Meydancık köyünden hayvan sahipleri bölgeye geldi.

Kaya ve Karabulut aileleri arasında çıkan kavgada Ö.K, U.K, S.K ile İ.K, M.K, Ö.K, E.K, C.K, N.K ve K.K. yaralandı.

Yaralılar, Arpaçay ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.