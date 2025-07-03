Kars'ta Bacaya Düşen 4 Yavru Köpek Kurtarıldı

Kars'ta Bacaya Düşen 4 Yavru Köpek Kurtarıldı
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde bacaya düşen 4 yavru köpek, AFAD ekiplerince güvenli bir şekilde kurtarıldı. Çıldır Gölü yakınlarındaki Kütük Ev'in bacasına düşen yavrular, vatandaşların ihbarı üzerine kurtarıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bacaya düşen 4 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Çıldır Gölü'nün yanında bulunan Kütük Ev'in bacasına köpek yavruları düştü. Köpek yavrularını kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri 4 yavru köpeği kurtardı.

Yavru köpekler ile anneleri güvenli alana alınarak sağlık durumları kontrol edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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