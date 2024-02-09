Kars Kafkas Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Genel Sekreterliği görevine, Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı.

KAÜ İlahiyat Fakültesi'nde "Dekan Vekilliği" ve "Dekan Yardımcılığı" yapan Kartal, üniversitenin Genel Sekreterlik görevine getirildi.

Kartal, aynı zamanda üniversitenin Ebu'l-Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini yürütüyor.

Bedburg-Köln'de 1981'de dünyaya gelen Kartal, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2015 yılında Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "hadis" alanında doktorasını tamamladı.

???????İngilizce ile Arapça bilen ve bugüne kadar hadis üzerine birçok çalışma yapan Kartal, tasavvuf, siyaset bilimi ile kamu yönetimi gibi alanlarda akademik çalışmalar yapmaya devam ediyor.