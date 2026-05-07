Yağışlarla dolan Kars Barajı'nda kontrollü su tahliyesine başlandı

Yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle dolan Kars Barajı'nda, su akışının güvenli şekilde yönetilmesi amacıyla kontrollü su tahliyesine başlandı. Vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri ve su yataklarına yaklaşmamaları önemle rica edildi.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi.

Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla 7 Mayıs itibarıyla Kars Barajı'nda kontrollü su tahliyesine başlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tahliye süreci ve dere yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri, baraj ve dere yataklarına yaklaşmamaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, dere yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
