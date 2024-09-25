Üye Girişi
Haberler

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çelik'ten Su Diyeti Açıklamaları

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çelik'ten Su Diyeti Açıklamaları
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, su diyeti tedavisinin kronik hastalıkları nasıl yok ettiğini ve toksinlerin vücuttan atılmasına olan etkilerini açıkladı. 30 günlük su diyeti sürecinin sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu vurgulandı.

(ANKARA)- Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, su diyeti tedavisi ile ilgili bilgi verdi. Dr. Çelik, birçok kronik hastalığa vücutta biriken toksinlerin neden olduğunu belirterek, "Su diyetiyle, bu toksinler vücuttan temizlendiğinde bu hastalıkların yüzde 80-90 oranında iyileşme gösterdiği görülmüştür. Ayrıca kişi, hem ilaçlardan hem de kronik hastalıklardan kurtulmuş olur" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, su diyeti tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi. Dr. Çelik, su diyeti tedavisinin temelinde tek bir besinle en az 30 gün süren bir beslenme rejiminin olduğunu ifade eden Dr. Çelik, "Bu süreçte karbonhidrat, protein ve yağ içermeyen bir besin seçiliyor. Marul, maydanoz, roka gibi yeşil yapraklı sebzelerden biri tercih ediliyor ve kişi bu sebzeyi 30 gün boyunca tüketiyor" dedi. Bu beslenme rejiminde çay, kahve, soda gibi içeceklerin serbest olduğunu, ayrıca toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan sıvı takviyelerin de kullanılabileceğini belirtti. Çelik, "Eğer kişi marul ile başladıysa, 30 gün boyunca sadece marul tüketiyor. Diğer tüm yiyecekler yasak" bilgisini verdi.

Çelik'in şunları söyledi:

"Otofaji sistemi sayesinde, vücut kendi kendini temizlemeye başlar. 30 günün sonunda vücuttaki toksinlerin yüzde 80-90'ı atılmış olur. Bu süreçte kişi ortalama 7-8 kilo verir.

Su diyeti tedavisinin iki amacı vardır. Çocukluktan beri vücutta birikmiş olan çöpler, toksinler, ağır metaller, fazla beslenmeye bağlı birikmiş olan besinlerin bozulmuş besinleri vücuttan uzaklaştırmak ve aynı zamanda beyne, psikolojik duygusal açlığı gidermek ve hastaya kalıcı bir şekilde kilo vermesini sağlamak. Bir amacı da kronik hastalıkları yok etmek. Kişi 30 gün su diyeti tedavisi yaptığında kronik hastalıkları yok etmiş olur.

' K işi hem ilaçlardan hem kronik hastalıklardan kurtulmuş olur'

Bu kronik hastalıklar nelerdir? Migren, sinüzit, vertigo astım, bronşit, horlama, reflü, kabızlık, tansiyon, şeker, kolesterol, trigliserid yüksekliği, firomiyalci, romatizma, topuk dikeni gibi ömür boyu ilaç kullanılması gereken hastalıkları yok ediyor. Su diyetiyle, bu toksinler vücuttan temizlendiğinde bu hastalıkların yüzde 80-90 oranında iyileşme gösterdiği görülmüştür. Ayrıca kişi, hem ilaçlardan hem de kronik hastalıklardan kurtulmuş olur, hem de bundan sonrasında organ yetmezliği gibi durumların ortadan kalkmasına neden olur. Diyet tedavisinin herhangi bir yan etkisi yoktur. İlk 3 gün psikolojik açlık ve halsizlik görülebilir, ancak otofaji sistemi devreye girdikten sonra iştahsızlık başlar ve toksinlerin atılmasıyla kişi daha enerjik hisseder.

'Doktor doktor gezen insanlardı'

Su diyeti tedavisiyle bugüne kadar yaklaşık 32 bin hasta tedavi edildi. Bu hastalar sürekli doktor doktor gezen ve kronik rahatsızlıklarına çare bulamayan insanlardı. Bu 32 bin hasta, su diyetiyle vücutları tamamen toksinlerden arındı. İdeal vücut yapılarına ulaştılar ve sağlıklı bir yaşam sürmeye başladılar.

Meslektaşlarının başlarda su diyeti tedavisine karşı çıktığını söyleyen Dr. Hamit Çelik, gelinen noktada açlığın faydalarının yaygın bir şekilde kabul gördüğünü ve su diyetinin birçok kişi tarafından tercih edildiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Hamit Çelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi

 İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak sözler: İsrail Türkiye'ye saldıracak

"Uykudakiler uyansın, İsrail Türkiye'ye saldıracak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! İstanbul su kesintisi sorgulama! 25 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });