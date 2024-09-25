Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çelik'ten Su Diyeti Açıklamaları

(ANKARA)- Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, su diyeti tedavisi ile ilgili bilgi verdi. Dr. Çelik, birçok kronik hastalığa vücutta biriken toksinlerin neden olduğunu belirterek, "Su diyetiyle, bu toksinler vücuttan temizlendiğinde bu hastalıkların yüzde 80-90 oranında iyileşme gösterdiği görülmüştür. Ayrıca kişi, hem ilaçlardan hem de kronik hastalıklardan kurtulmuş olur" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, su diyeti tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi. Dr. Çelik, su diyeti tedavisinin temelinde tek bir besinle en az 30 gün süren bir beslenme rejiminin olduğunu ifade eden Dr. Çelik, "Bu süreçte karbonhidrat, protein ve yağ içermeyen bir besin seçiliyor. Marul, maydanoz, roka gibi yeşil yapraklı sebzelerden biri tercih ediliyor ve kişi bu sebzeyi 30 gün boyunca tüketiyor" dedi. Bu beslenme rejiminde çay, kahve, soda gibi içeceklerin serbest olduğunu, ayrıca toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan sıvı takviyelerin de kullanılabileceğini belirtti. Çelik, "Eğer kişi marul ile başladıysa, 30 gün boyunca sadece marul tüketiyor. Diğer tüm yiyecekler yasak" bilgisini verdi.

Çelik'in şunları söyledi:

"Otofaji sistemi sayesinde, vücut kendi kendini temizlemeye başlar. 30 günün sonunda vücuttaki toksinlerin yüzde 80-90'ı atılmış olur. Bu süreçte kişi ortalama 7-8 kilo verir.

Su diyeti tedavisinin iki amacı vardır. Çocukluktan beri vücutta birikmiş olan çöpler, toksinler, ağır metaller, fazla beslenmeye bağlı birikmiş olan besinlerin bozulmuş besinleri vücuttan uzaklaştırmak ve aynı zamanda beyne, psikolojik duygusal açlığı gidermek ve hastaya kalıcı bir şekilde kilo vermesini sağlamak. Bir amacı da kronik hastalıkları yok etmek. Kişi 30 gün su diyeti tedavisi yaptığında kronik hastalıkları yok etmiş olur.

' K işi hem ilaçlardan hem kronik hastalıklardan kurtulmuş olur'

Bu kronik hastalıklar nelerdir? Migren, sinüzit, vertigo astım, bronşit, horlama, reflü, kabızlık, tansiyon, şeker, kolesterol, trigliserid yüksekliği, firomiyalci, romatizma, topuk dikeni gibi ömür boyu ilaç kullanılması gereken hastalıkları yok ediyor. Su diyetiyle, bu toksinler vücuttan temizlendiğinde bu hastalıkların yüzde 80-90 oranında iyileşme gösterdiği görülmüştür. Ayrıca kişi, hem ilaçlardan hem de kronik hastalıklardan kurtulmuş olur, hem de bundan sonrasında organ yetmezliği gibi durumların ortadan kalkmasına neden olur. Diyet tedavisinin herhangi bir yan etkisi yoktur. İlk 3 gün psikolojik açlık ve halsizlik görülebilir, ancak otofaji sistemi devreye girdikten sonra iştahsızlık başlar ve toksinlerin atılmasıyla kişi daha enerjik hisseder.

'Doktor doktor gezen insanlardı'

Su diyeti tedavisiyle bugüne kadar yaklaşık 32 bin hasta tedavi edildi. Bu hastalar sürekli doktor doktor gezen ve kronik rahatsızlıklarına çare bulamayan insanlardı. Bu 32 bin hasta, su diyetiyle vücutları tamamen toksinlerden arındı. İdeal vücut yapılarına ulaştılar ve sağlıklı bir yaşam sürmeye başladılar.

Meslektaşlarının başlarda su diyeti tedavisine karşı çıktığını söyleyen Dr. Hamit Çelik, gelinen noktada açlığın faydalarının yaygın bir şekilde kabul gördüğünü ve su diyetinin birçok kişi tarafından tercih edildiğini vurguladı.