Karayolları Genel Müdürlüğü, yol çalışmaları nedeniyle bazı şeritleri kapattı

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol çalışmaları nedeniyle bazı şeritleri kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre bazı otoyol ve yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Sürücülerin çalışmaların sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Çanakkale istikameti 2-4. kilometrelerinde (Belen Viyadüğü kesimi) yapım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun sağ ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Çalışmalar 10-12 Ekim'de Çanakkale istikametinde sol ve orta şeritlerde devam edecek, sürücüler sağ şeride ve emniyet şeridine yönlendirilecek.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü şekilde diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0-4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü'ndeki köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.
Beyşehir-Derebucak yolu, 24-28. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 13.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 15-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Seydikemer-Kalkan-Kaş yolunun 21-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0-4. kilometrelerinde yaya kaldırımı çalışmaları sebebiyle Kastamonu istikametinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Malatya-Kayseri yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı, Mecitözü-Amasya yolunun 25-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.