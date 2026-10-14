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Karayolları bültenine göre yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen yollarda sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor. Bazı güzergahlarda ulaşım kontrollü, tek şeritten ya da iki yönlü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki Kesişim-4 Köprüsü'nde genleşme derzlerinin yenilenmesi sebebiyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım Niğde yönünden devam ediyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde (Sanayi Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Van-Tatvan yolundaki Kuskunkıran Tüneli bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım Kuskunkıran Geçidi'nden sağlanacak.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3-7. kilometreleri ile Diyarbakır-Siverek yolunun 35-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve yaklaşımlarında görüntü sistemlerinin bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA
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