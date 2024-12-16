Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Beşar Esad, adım adım Rusya'ya nasıl kaçtığını anlattı
Adım adım Rusya'ya nasıl kaçtığını anlattı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Karatay'da Taksici Genç, Trafikteki Kavga Sonucu Bıçaklanarak Öldürüldü

Karatay'da Taksici Genç, Trafikteki Kavga Sonucu Bıçaklanarak Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen bir trafik kavgasında, 20 yaşındaki taksici İbrahim Eren Peker bıçaklanarak hayatını kaybetti. Arkadaşları ve aileleri, genç öğrencinin maddi zorluklarla mücadele eden saygılı bir karakter olduğunu vurgulayarak acı içindeler.

Konya'nın Karatay ilçesinde trafikte çıkan kavgada, 20 yaşındaki taksici İbrahim Eren Peker'in bıçaklanarak öldürülmesi arkadaşlarını üzdü.

Derslerinden kalan zamanlarda harçlığını kazanmak için taksicilik yapan, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Peker'in mesai arkadaşlarından Emre Pınar, AA muhabirine, Peker'in, maddi şartlardan dolayı mesai yaparak okul harçlığını çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Peker'in herkesin güvendiği ve sevdiği biri olduğuna dikkati çeken Pınar, "Öğrenci olduğu için genellikle hafta sonları ve derslerini engellemeyecek zamanlarında çalışıyordu. Çok temiz bir çocuktu. Yurt dışına çıkma hayalleri vardı ama maddi anlamda umutları yoktu. Kendi tırnaklarıyla çabalayan bir arkadaşımızdı." dedi.

"Bilgili, kültürlü, ahlaklı bir çocuktu"

Küçük yaşta babasını kaybeden Peker'in saygılı ve mülayim bir yapısı olduğunu vurgulayan Pınar, şöyle konuştu:

"Babasız, tek başına büyümüş bir kardeşimizdi. Trafikte laf dalaşına girecek, insanlarla münakaşaya girecek bir çocuk değildi. Bilgili, kültürlü, ahlaklı bir çocuktu. Bu durakta daha hiçbir büyüğüyle, küçüğüyle en ufak bir münakaşasını duymuş, görmüş değiliz. Eren'in başına böyle bir şey gelmesi hepimizi şoka uğrattı. Karamanlı olduğu için hafta sonu gidip gelme durumu oluyordu. Yol parası için bile bir hafta sonu çalışması gerekebiliyordu. Üç hafta sonu çalışıp dördüncü hafta ailesinin yanına gidebilecek parayı toparlamış oluyordu."

Durak başkanı Erol Kamış da maddi ve manevi anlamda hep destekledikleri Eren'in, ailesinin tertemiz yetiştirdiği saygılı bir genç olduğunu anlattı.

Olayın şokunu atlatamadıklarını belirten Kamış, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ettiklerini kaydetti.

"Bir ihtiyacımız olduğunda hemen yardıma koşardı"

Okul arkadaşı Nisa Nur Tutar ise Peker'in arkadaşlarının yardımına koşan, öncülük edip toparlayan bir karakteri olduğunu dile getirdi.

Okulun ilk günü tanıştıklarını dile getiren Tutar, "Sınıf olarak kaynaşmamızı sağlayan oydu. Okulun ilk günü bizi topladı, kafamızdaki soru işaretlerini giderdi. Çok sakin biriydi. Bize de gayet iyi davranırdı. Bir ihtiyacımız olduğunda hemen yardıma koşardı. Ders konusunda da yardım ediyordu. Çok iyi bir arkadaştı. Kaybımız çok büyük." diye konuştu.

KTÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Köksun da Eren'in canlı, hayat dolu bir genç olduğunu ifade ederek, "Zanlılara inşallah en ağır cezayı verirler. Sebebi ne olursa olsun, hiçbir şey insan canından kıymetli değil." dedi.

Olay

Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında dün Eren Peker (20) ile Muzaffer T. ve Muammer B. arasında tartışma çıkmış, Peker bıçakla ağır yaralanmıştı.

Kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Peker'in cenazesi dün memleketi Karaman'da defnedilmişti.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı

Son Dakika Haberleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı ne zaman, SON TOPLANTI ne zaman? 17 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 17 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Aralık Euro mu, döviz kurunda son durum ne? Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç? Yemekteyiz Tamer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tamer Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli? Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı mı? Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı? GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yemekteyiz Mine kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Mine kaç yaşında, nereli? Asgari ücret toplantısı bitti mi SON DAKİKA? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz mi geldi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.