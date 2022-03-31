Karatay'da ramazan öncesi denetimler arttı

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi denetim gerçekleştirdi.

Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki market, alışveriş merkezi, fırın ve pastanelerde denetimlerini artıran Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, başta iş yerlerinin temizliği, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, resmi belge kontrolü, imalat yerleri ve çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığını inceliyor.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın ramazan süresinde, güvenli ve huzurlu şekilde alışveriş yapabilmeleri için ekiplerimiz ilçe genelinde sürekli denetimler gerçekleştiriyor. Söz konusu denetlemelerde ekiplerimiz, kendi evinde ve kendi sofrasında nasıl güvenilir ve sağlıklı ekmek ya da pide görmek istiyorsa aynısının vatandaşın sofrasında da olması adına azami hassasiyet gösteriyor. Bu kapsamda da ekiplerimiz, fırın, market ve pastane daha birçok işletmenin denetiminde genel temizlik, üretim izni, ruhsat, gramaj, etiket ve personel kılık kıyafetleri konularına dikkat ediyor. Yine ekiplerimiz, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihi ve ekmeklerin gramajlarını da bu kapsamda yerinde denetliyor."

Denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği aktarılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, bazı eksikliklerin giderilmesi için işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı bildirildi.