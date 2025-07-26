Karamürsel'de Orman Yangını: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor

Karamürsel'de Orman Yangını: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Pazarköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alevlerin Karapınar Mahallesi'ne doğru ilerlediği bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Pazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin Karapınar Mahallesi'ne doğru ilerlediği bölgede, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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