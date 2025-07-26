Karamürsel'de Orman Yangını: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Pazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin Karapınar Mahallesi'ne doğru ilerlediği bölgede, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.