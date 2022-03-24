KARAMOLLAOĞLU: ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZI SANDIĞA YANSITMAKLA MÜKELLEFİZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) konuğu olduğu toplantıda konuştu. ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ve Antalya iş dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı toplantıda Temel Karamollaoğlu hem dünya hem de Türkiye'nin çok badireli bir süreçten geçtiğini belirterek, 6 partinin bir araya gelmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkanlık sistemini kastederek, bu değişiklikten iktidarın da memnun olduğu kanaatinde olmadığını belirten Karamollaoğlu, şu anda siyasi partiler olarak, programları, politikaları birbiriyle yüzde 100 örtüşmeyen partiler olarak bir araya gelmede, bu sistemi değiştirmeyi gaye olarak ortaya koydukları ve hedeflerinin bu olduğunu kaydetti. Kimsenin, kimsenin peşinden gitmediğini belirten Karamollaoğlu, "Bu Türk siyasi tarihinde ilk defa oluyor. Bazen bunu koalisyona benzetiyorlar. Aslında bunun koalisyonla bir alakası yok" dedi.

Yeni Seçim Kanunu'nun bu hafta çıkacağını tahmin ettiğini aktaran Karamollaoğlu, alınan bu tedbirlerin, neticede iktidar partisinin aleyhine tecelli edeceğini düşündüğünü söyledi.

'BU BİRLİKTELİK DEVAM EDECEK'

Üçüncü toplantıyı pazar günü yapacaklarını belirten Karamollaoğlu, "6 partinin birlikteliğiyle ilgili kanaatim, bu birliktelik devam edecek. Çünkü bu birliktelik devam etmezse, bu değişikliğin yapılması ihtimali ortadan kalkıyor demektir. Her parti kendi başına gidebilir. Neticede de alacağımız oylar işte kendi payımıza düşen, bizimki büyük olmayacak ama biz bu sistemi değiştirmede başarılı olmayacağız manasına gelir. Niye buraya geldim, çünkü bizim derdimiz başlangıçta Türkiye'nin normal işleyen bir hukuk sistemine sahip olması için bu değişikliğe ihtiyaç var. Şimdi bir kişinin dudaklarına bakıyoruz, oradan çıkacak karar bütün bürokrasiyi bağlıyor, kimsenin itiraz etmeye hakkı yok, itiraz etse hükmü yok zaten" dedi.

'HERKESİN İTTİFAK EDECEĞİ BİR KİŞİYİ ADAY GÖSTERMEMİZ GEREKİR'

Önümüzdeki seçimin en stratejik seçim olduğunu ve Cumhuriyet tarihinin bundan daha önemli bir seçimi olmadığı kanaatini taşıdığını söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin düze çıkmasının ilk şartı, önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı'nın mutlaka Meclis çoğunluğunu alması, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benim kanaatim, mutlaka biz bir araya gelerek, herkesin ittifak edeceği bir kişiyi aday göstermemiz gerekir. Tek aday olduğu takdirde seçimlerde netice alma ihtimali artar. Yüzde 100 diyemeyiz fakat kesinlikle artar ve bunun neticesinde de biz hemen gerekli değişiklikleri yapabilmek için kolları sıvarız."

'CUMHURBAŞKANI ADAYI SÖZ VERMELİ'

Seçim sonrası en az 6 ay, belki bir seneye ihtiyaç olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, o dönem de cumhurbaşkanı ve parlamento olacağını ve mutlaka o dönemin nasıl yönetileceğine de şimdiden karar verilmesi gerektiğini anlattı. Pazar günkü toplantıdan da bu konuda müspet adım atılmasına yönelik ümitli olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Özellikle de cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun, onun daha seçime gitmeden önce, milletin önünde, belki genel başkanların da beraber bulunduğu bir ortamda, bu belirlenen politikaları uygulayacağına dair millete söz vermesi icap eder. Çünkü belli bir zaman orada olacak tek yetkili, 'Ben teşekkür ederim, bana güven duydunuz, verdiniz, bu değişiklikleri de yapacağız, ama önümüzde daha 5 sene var' derse hapı yuttuk. Diyebilir, insanoğlu. Onun için bu konuların da mutlaka teminat altına alınmasına ihtiyaç vardır" dedi.

SİHA'LARA ÖVGÜ

Türkiye'de başta tarım, ilaç, gıda olmak üzere hemen arkasından sanayi ve teknoloji, hammadde işlenmesinde, özellikle demir- çelikte büyük bir hamle yapılmazsa ayağa kalkılamayacağını dile getiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Yapacağımızın işaretini son zamanlarda gördük. Nerede, işte SİHA'lar. Ben onları 40 yıldır tanırım, Tayyip Bey de tanır onları. Zaten sonra da damat olarak seçti Selçuk Bey'i. Destan yazdı ve yazıyorlar. Bu başarıları yapacağı onların önceden belliydi. En son, bir de uçak motorları araştırması Eskişehir'de gerçekleşti. 7-8 tip motor ürettiler. Öyle ümit ediyorum ki, Temel Kotil de TUSAŞ'ın başında bunlardan istifade ederek yeni savaş uçakları modellerini de şimdi dizayn edip devreye sokacaklar. Buna inanıyorum. Avrupalıların uzun zamanda, 10 senede devreye soktukları modelleri bizim insanımız ben inanıyorum ki 3, en çok 4 sene içinde devreye sokar, savaş uçaklarını savaşacak hale getirirler." (DHA)