Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor - Haberler

KARADENİZ Bölgesi'nde daha önce, 'imar barışı' dışında kalan yapıların yıkıldığı yaylalarda kaçak yapılaşma son dönemde yeniden başladı. Bölgede denetimler arttırılırken, tespit edilen 20 kaçak yapı yıkıldı. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, "Yayla ve meralardaki doğal güzelliklerimizin gelecek nesillere resmini değil, aslını bırakmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz'deki yaylalarda kaçak yapılara karşı 3 yıl önce Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane valilikleri harekete geçti. Doğal güzellikleri bozulan yaylaların kurtarılması amacıyla kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Bu dönemde Türkiye genelinde getirilen 'imar barışı' uygulaması, Doğu Karadeniz'de yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Yaylalardaki kaçak yapı sahipleri 'imar barışı' uygulamasından yararlanmak için başvuru yaptı.

"Devlet düzeni var ve bu düzene de herkesin uyum sağlaması lazım. Yaylalarımızda meralarımızda doğal güzelliklerimiz var. Bu doğal güzelliklerimizin gelecek nesillere resmini değil aslını bırakmak lazım. Bunları hep beraber korumamız lazım. Nasıl ki geçmiş dönemde beton yoktu, ahşap evler içerisinde doğaya uyumlu evler yapılır ve orada insanlar huzurlu bir şekilde yaşardı. Ama şimdi bakıyoruz ki yaylalarımızda 5 kata varan beton yığınları var. Bunlara toplumun da müsaade etmemesi lazım. Zaten bunlar yasak. Hiçbir vatandaşımızın bu tür izinsiz işlere girmemesi lazım. Yasak işlere hiç kimsenin eğilimli olmaması lazım. Sonra toplum olarak hep beraber zararını çekiyoruz. Onlar zararını çekiyor ve biz de üzülüyoruz. Milli servet çöpe atılıyor. Milli servet çöpe atılmasın hiçbir vatandaşımız üzülmesin. Her şeyi yasal yollardan yapalım."