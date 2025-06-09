Karadeniz Sahil Yolu'nda Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Karadeniz Sahil Yolu'nda Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

RİZE'nin Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine seyreden H. A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp, yan döndü. İhbarla adrese gelen ekiplerce araçtan çıkarılan Muhammet Aşçi (13) ile Ayşe Aşçi'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazadan yaralı kurtarılan sürücü ve yolcular M.A. ile S.A., Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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