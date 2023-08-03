Karadeniz Ereğli Belediyesi 15 Bin Ton Sıcak Asfalt Döktü

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Ömerli Mahallesi'nde sıcak asfalt dökümüne devam ederek 15 bin ton sıcak asfalt serdi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, emisyon asfalt dökümünün de gerçekleştirildiğini belirtti ve hedeflerinin 60 bin ton asfalt dökmek olduğunu söyledi. Belediye ekipleri alt ve üst yapı çalışmalarına da devam ediyor.