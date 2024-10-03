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Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

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Münevver Karabulut'u canice katledip cezaevinde intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün adli tıp uzmanları ve savcılar eşliğinde açıldı. Mezarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı, ceset bütünlüğü yoktu. Bu detaylar tutanağa da geçti" ifadelerini kullandı.

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

FETHİ KABİR TALEBİ KABUL EDİLDİ

Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların üzerine Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi.

Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI

Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı. Garipoğlu'nun mezarı savcı ve Adli Tıp görevlilerinin gelmesinin ardından açıldı. Cenaze, tabut içinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

"KEMİKLER VE KAFATASI DAĞINIKTI"

Mezarın açılmasına ilişkin detayları paylaşan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı, ceset bütünlüğü yoktu. Bu detaylar tutanağa da geçti. Ceset bütünlüğü olmadığı için kimlik tespiti yapmak fiilen olanaksız ama geldiğimiz noktada bu kimlik tespiti işlemi de yapılamadı. Çünkü ölenin herhangi bir yakını, Garipoğlu ailesinin herhangi bir ferdi veya komşusu yazılmıştı başsavcılık talimatıyla keza, bu da hazır edilmedi. Sadece avukatları meslektaşımız hazır bulundu.

Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

"ÖZELLİKLE DİŞLER İNCELENECEK"

Bizim müvekkillerimiz zaten çok acılı oldukları için, psikolojik olarak yeni bir travmayı kaldıramayacak olduklarından tercihen gelmemeyi uygun buldular. Ama mutlaka kimlik tespiti işlemi için ölenin yakınlarının hazır bulunması gerekirdi bu nedenle teşhis işlemi yapılamadı. Bunu da tutanağa yazdık biz. Kemik parçaları, küçük olanlar bırakıldı ama büyük olanlar ve kafatası steril bir şeye konularak Adli Tıp'a gönderildi. Özellikle dişler incelenecek."

Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Münevver Karabulut Rezan Epözdemir Cem Garipoğlu Güncel

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Yorumlar (11)

Naci Büyükkal:

Ömür boyu ceza almış katil, neden Ceza evinde Rusça ve Çince dil öğreniyor ?Bu katil yaşıyor, farklı ülkede keyfine bakıyor!!!

101
6
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MR CAMEL:

o G xekalı avukat kefenın kalacağına inanmiş toprak içindeki kumaş yıllar içinde erir kaybolur denemesi beywz kumaş ı toprak altına gömün 1 yil sonra bakın avukat cahill

15
48
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ELÇİN GENÇ:

2014 yılında gömüşmüş cenaze. Kefenin beyaz renkli pamuk bezinden olması daha faziletlidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ölülerinizi beyaz kefenle kefenleyiniz” (İbn Mâce, Cenâiz, 12 [1472]) buyurmuştur. Pamuk kefen toprak altında bilimsel olarak 1-5 yıl içerisinde ayrışır. Dolayısıyla açılan kabirde kefen olamaz zaten.

22
14
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albatros :

türkiye dışından bağımsız bir labaratuvarın örnekleri alıp yapması lazımdı. dna sonucunun cem garipoğluna ait çıkacağını herkes biliyor...

17
11
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Güven önemlş:

oraya onu defneden zihniyet ile açan aynı zihniyet fark ne olacak ki

22
4
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SMMM:

ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ HEHEHEHEYTTT ADAM YAŞIYOR YAŞIYOR ORDAKİ BAŞKASI :)

18
4
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Hayri:

Yine bütün insanlıkla feci dalga geçiliyor hücre dahil her noktada kameralar var seneryoya ya göre herhangi bir ceset kondu katil kaçırıldı feto dönemiydi olur mu oılur kameralar izlensin her şey görülecek zaten eğer arada kayıp kamera görüntüsü varsa o da belli olur bu neyin şamatası ben anlamadım bütün ilgililer lü balık taklidimi yapıyor

5
0
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Erdem Sen:

canli yayin acip izliyor bir de ustune makara yapiyordur eminim

5
0
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John Silvester:

kimbilir kimin kemikleri

3
0
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