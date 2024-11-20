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Karabük'te Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

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Karabük'te düzenlenen toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin ve toplumun rolü vurgulandı. Vali Mustafa Yavuz, annelerin uyuşturucu ile mücadelede en önemli aktörler olduğunu belirtti ve toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

Karabük'te Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadelede Eğitim ve Önleme Faaliyetleri Toplantısı gerçekleştirildi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "en iyi narkotik polisi"nin annelerin olduğunu, kurumların uyuşturucuyla mücadelesinde annelerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yavuz, araştırmalara göre gençlerin yüzde 47'sinin uyuşturucuyu evinde kullandığını, uyuşturucu bağımlılarının yüzde 87'sinin ailesiyle yaşadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bir gencin - özellikle 17-24 arası zaten en sıkıntılı yaş grubu - uyuşturucu kullandığı 2 yıl gibi bir sürede fark ediliyor. Yüzde 47'si evinde kullanıyor. Yüzde 87'si ailesiyle yaşıyor ama 2 yıl gibi bir sürede fark ediliyor. Neredeyiz?

Bizim aslında bakmamız gereken konu burası. Bu 2 yılı aşağı çekersek o fark edilme süresini aşağıya çekersek o zaman mücadelemizi daha erken başlatırız, alacağımız tedbirleri çok daha erkenden alırız, yapacağımız çalışmaları veya tedavi yöntemlerini çok daha bağımlı olmadan çözmüş oluruz."

Yavuz, uyuşturucuyla mücadelede herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda farkındalığın da artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Aslında her şeyin kaynağında sevgisizlik olduğuna işaret eden Yavuz, "Çocuklar sevgiyi başka yerde arıyorlar. O sevgi açlığını başka yerde, başka şeylerle doyurmaya çalışıyorlar. Anne baba olarak, öğretmen olarak, doktor olarak sevelim, mesleğimiz neyse lütfen kendi çocuklarımızı da etrafımızdaki çocukları da sevelim." ifadesini kullandı.

Yavuz, uyuşturucuyla mücadelenin topyekun yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu konu sadece 1-2 kurumun ya da bazı görevlilerin üzerine bırakılabilecek kadar basit bir konu değil. Bu konu; toplumun tüm kesimleri tarafından topyekun mücadele edilmesi, hassasiyet gösterilmesi ve farkındalık gösterilmesi gereken bir konu. Mahallemizdeki, sokağımızdaki, caddemizdeki komşularımıza kadar bir desteğe, bir farkındalığa ihtiyacımız varsa o farkındalığı ilk gösteren biz olmalıyız. Bu konuda duyarlılık göstermemiz lazım." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü İsmail Kara da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Başkomiser Ömer Dinç "Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele", Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ak "Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele", İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Komiser Mehmet Doğan da "Siber Suçlarla Mücadele" konulu sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, kaymakamlar, kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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