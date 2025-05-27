Karabük'te Poşetle Sıkışan Çakal Kurtarıldı

Karabük'te Poşetle Sıkışan Çakal Kurtarıldı
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Karabük'te yürüyüş yapan Hüseyin Kurt, yolda başına poşet takılmış halde bulunan çakalı kurtardı. Olay, ambalaj atıklarının doğaya gelişi güzel atılmasının yaban hayvanlarına zarar verdiğini bir kez daha hatırlattı.

Karabük'te başına poşet takılan çakal kurtarıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Kurt, Bahçelievler Mahallesi'nde yürüyüş yaptığı sırada yolda hareketsiz halde bekleyen çakalı fark etti.

Hayvanın başına poşet takıldığını gören Kurt, çakalın yanına yaklaşarak poşeti eliyle çıkardı.

Serbest kalan hayvan, koşarak bölgeden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurt, AA muhabirine, ambalaj atıklarının çöp kutusuna atılmak yerine gelişi güzel sokağa bırakılmasının yaban hayvanlarına zarar verdiğini ve yaşanan olayın bunu bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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