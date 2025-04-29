Karabük'te Müstakil Evde Yangın Çıktı
Karabük'ün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ev sahibinin yangına neden olduğu iddia edilen kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yangında 3 kedinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Efendi Sokak'taki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Ev sahibi F.T. yangına sebebiyet verdiği iddiasıyla evde oturduğunu belirttiği M.B'den şikayetçi oldu.
Bu arada yangında 3 kedinin öldüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel