Karabük'te Kamyon Römorku Park Halindeki Otomobillere Çarptı
Karabük'te bir kamyonun römorku, bağlantı yerinden ayrılarak park halindeki iki otomobile çarptı. Olayda otomobillerde hasar oluştu.
Karabük'te kamyondan ayrılan römorkun çarptığı park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.
Hakan T. (43) idaresindeki 06 ED 4965 plakalı kamyonun 34 GH 2540 plakalı römorku, Şirinevler Mahallesi Nilüfer Sokak'ta bağlantı yerinden çıktı.
Karşı yöne geçen römork, park halindeki 78 AP 778 ve 78 ACC 381 plakalı otomobillere çarptı. Daha sonra römork istinat duvarına çarparak durdu.
Kazada otomobillerde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel