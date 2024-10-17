Karabük'te 16 Derslikli Ortaokul İnşası İçin Protokol İmzalandı

Karabük'te bir hayırseverin desteğiyle 16 derslikli ortaokul inşa edilecek.

Şirinevler Mahallesi'nde planlanan okulun yapım protokolü, Vali Mustafa Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve hayırsever iş insanı Osman Yeşilyurt'un katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda imzalandı.

Toplantıda konuşan Vali Yavuz, hayırsever iş insanına eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Okulun tamamının Yeşilyurt'un desteğiyle inşa edileceğini aktaran Yavuz, "Devam eden görüşmeler neticesinde Milli Eğitim Bakanlığından onay alınarak protokol aşamasına gelindi. Okulun yapım sürecinin hızla başlatılması ve önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanmakta. Okul tamamlandığında, her çocuğumuzun diplomasında ve okul kayıtlarında hayırsever iş insanımız Osman Yeşilyurt'un ismi yer alacak. Böylece kendisinin adı kalıcı olarak yaşatılacak." dedi.

Yavuz, tüm iş insanlarını eğitim yatırımlarına katkı sunmaya davet etti.