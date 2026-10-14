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Kapitan Andrevo çalışması Hamzabeyli'de 20 kilometrelik tır kuyruğu yarattı

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Kapitan Andrevo çalışması Hamzabeyli'de 20 kilometrelik tır kuyruğu yarattı
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Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Hamzabeyli'de tır kuyruğu 20 kilometreye ulaştı. Sırada bekleyen tır sürücüleri tuvalet ve yiyecek sıkıntısı çekiyor; bir sürücü 9 Ekim'den bu yana beklediğini söyledi, sürücüler randevulu sistem istiyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak üzere bekleyen tır sürücüleri 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Kapıkule'nin yoğunluğunun kaydığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu sürüyor.

Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanamayan tır sürücüleri, yurt dışına çıkış için Hamzabeyli'ye yöneliyor.

Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle tır kuyruğu 20 kilometreye ulaştı.

Hırvatistan'a yük taşıyan tır şoförü Doğan Öztürk, AA muhabirine, tır şoförlerinin uzun süredir kuyrukta beklediğini söyledi.

Bulgaristan tarafındaki çalışma nedeniyle Hamzabeyli'den geçtiğini belirten Öztürk, "Yoğunluk sürüyor ve bu nedenle çeşitli sıkıntılar çekiyoruz. Sırada en çok tuvalet sıkıntısı çekiyoruz." dedi.

Öztürk, sınır kapısından geçişlerin randevulu sistemle yapılmasını istediklerini kaydetti.

Romanya'ya yük taşıyan tır sürücüsü Sevgi Şentürk de 9 Ekim'den bu yana sırada beklediğini anlattı.

Tuvalet ve yiyecek sıkıntısı çektiklerini ifade eden Şentürk, "Kuyrukta gece düzensiz göçmenler brandayı kesip dorseye biner diye uyuyamıyoruz. Bulgaristan tarafında çalışma sürdüğü sürece bu yoğunluk devam edecek, bununla ilgili önlemler alınmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: AA
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