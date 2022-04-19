Kapaklı'da ilkokul öğrencileri ata tohumlarıyla ürün yetiştirdi

RİZE (AA) - Kapaklı İbn-i Sina İlkokulunda "Babalar ve Çocuklar" projesi kapsamında öğrenciler, ata tohumları kullanarak ürün yetiştirdi.

Öğrenciler, Rize'den takas edilen yöresel ata tohumları ile bitkiler yetiştirdi.

Samanda patates de üreten öğrenciler, sürdürülebilir tarıma dikkat çekti.

Öğrenci velilerinden İbrahim Polat, yaptığı açıklamada, amaçlarının tarımı çocuklarına öğretmek ve sevdirmek olduğunu ifade etti.

Polat, "Tek kullanımlık tarımı değil, geri dönüşümü öğrencilerimize aşılamak istiyoruz. Organik atıklardan elde ettiğimiz kompost gübreleri kullanarak bu etkinliği gerçekleştirdik." dedi.