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Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.Ş. (55) idaresindeki 64 LU 247 plakalı kamyon, Baştepe köyü yakınlarında Ö.Y'nin kullandığı 20 AK 473 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan E.Y. (31) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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