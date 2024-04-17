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Kamboçya'da Yeni Yıl Festivali Son Buldu

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Kamboçya'da dört gün süren geleneksel Yeni Yıl festivalinin son gününde, Budist keşişler ve inananlar Buda yıkama töreni için bir araya geldi.

PUNOM PEN, 17 Nisan (Xinhua) -- Kamboçya'da dört gün süren geleneksel Yeni Yıl festivalinin son gününde, Budist keşişler ve inananlar Buda yıkama töreni için başkent Punom Pen'deki Kol Tor Teung pagodasında bir araya geldi.

İnsanlar bu kutsal ritüel sırasında geçmişteki hatalarından dolayı af dilemek, günahlarının bağışlanmasını sağlamak ve kutsanmak için Buda heykellerini, keşişleri, yaşlıları ve ebeveynlerini şefkatle yıkadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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