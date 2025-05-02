Kalp Yetmezliği Olan Bebek İstanbul'a Sevk Edildi

Van'da, kalp yetmezliği olan 26 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp yetmezliği tedavisi gören 26 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Van'a ambulans uçak gönderildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Van Ferit Melen Havalimanına götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.