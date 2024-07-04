Kale İlçe Müftüsü Recep Şimşek, Kur'an kursunu ziyaret etti.

Şimşek, Cevherpaşa Camisindeki yaz kursuna katılan çocuklarla sohbet etti.

İlçede Kur'an kursuna 600 kişinin katıldığını belirten Şimşek, "Kurslarımızda her türlü dini eğitim verilmektedir. Bu yıl kurslarımız 7 hafta sürecek ve en verimli şekilde değerlendireceğiz." dedi.