Kale Belediyesi, 55 yaş üstü vatandaşlara tekne turu düzenledi
Kale Belediyesi, 55 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlediği tekne turuyla İnceğiz Kanyonu'nu gezdirdi. Belediye Başkanı Erkan Hayla, etkinliğin amacının vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmak olduğunu belirtti.
Kale Belediyesi, 55 yaş üstü vatandaşlara yönelik tekne turu düzenledi.
Belediye araçlarıyla İnceğiz Kanyonuna getirilen vatandaşlar, burada bindirildikleri tekneyle kanyonu gezdi.
Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, etkinliği vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.