Kakao, Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesindeki çiftçiler için yeniden umut oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kakao, Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesindeki çiftçiler için yeniden umut oldu

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
 - Güncelleme:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kakao çiftliğinden detaylar Çiftçi Mario Vargas ile röportaj Kolombiya Tarım Müdürü Albeiro Artunduaga ile röportaj Kakao Yetiştiricileri Komitesi Teknik Koordinatörü Andrés Morales ile röportaj Kakao üretiminden detaylar Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesinde...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kakao çiftliğinden detaylar

Çiftçi Mario Vargas ile röportaj

Kolombiya Tarım Müdürü Albeiro Artunduaga ile röportaj

Kakao Yetiştiricileri Komitesi Teknik Koordinatörü Andrés Morales ile röportaj

Kakao üretiminden detaylar Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesinde yıllarca yasadışı silahlı gruplar arasındaki çatışmalardan dolayı mağdur olan Kakao çiftçileri, yeniden üretime başladı. San Vicente del Caguan bölgesinde yaşayan ve kendi mesleklerini bırakarak çiftçiliğe geçiş yapanlar 4.000 hektarlık ormanı korumaya başladı.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Kolombiya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title