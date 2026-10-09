Kahramanmaraş Türkoğlu'nda izindeki polis memuru Seydullah Orçan silahlı kavgada öldü

Kahramanmaraş Türkoğlu'nda izindeki polis memuru Seydullah Orçan silahlı kavgada öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde izinde olan polis memuru Seydullah Orçan, Beyoğlu Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Orçan kurtarılamazken, jandarma olayın ardından M.A.O'yu gözaltına aldı.
Kahramanmaraş'ta polis memuru Seydullah Orçan memleketi Türkoğlu ilçesinde silahlı kavgada hayatını kaybetti.
Beyoğlu Mahallesi'nde izinde olan polis memuru Seydullah Orçan ile M.A.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orçan, tabanca ile yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orçan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından M.A.O'yu gözaltına aldı.
Orçan'ın Gaziantep'in Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.