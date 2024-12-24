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Kahramanmaraş'ta Silah Operasyonu: 27 Silah Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta Silah Operasyonu: 27 Silah Ele Geçirildi
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Kahramanmaraş merkezli düzenlenen operasyonda 27 silah bulunurken, 3 zanlı tutuklandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlen operasyonda 27 silah ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 12 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 1 kalem tabanca, 5 kurusıkı tabanca ile bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2'si ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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