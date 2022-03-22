Kahramanmaraş'ta "İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı" düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta "İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı" düzenlendi

AA - İzzet Mazı - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğiyle 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle "İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı" düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğiyle 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle "İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı" düzenlendi.

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, KSÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kevser Cırık, "Geçmişten Günümüze İklim Değişikliği" konusunda brifing verdi.

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, "İklim değişikliği ve tarımsal kuraklık", Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Erdoğan "Bu günün kentlerinde su yönetimi, mavi ve yeşil altyapı" ve Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskiner "Evsel ve endüstriyel su geri kazanımı" konuları hakkında bilgi verdi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, AA muhabirine, su güvenliği ve iklim değişikliğinin yalnız Türkiye'nin değil dünyanın en önemli konularından birisi olduğunu belirtti.

KSÜ olarak YÖK'e İklim Değişikliği Enstitüsü kurulması için teklif sunduklarını aktaran Can, kabul edilmesi durumunda buranın Türkiye'de bir ilk olacağını ifade ederek, "Bu çalışmalarımızın temel amacı, ulusal ve küresel bağlamda büyük önem kazanan su kavramı ile suyun yönetimi üzerine farkındalık oluşturmak ve bilgi birikimi oluşturmak. Güncel tartışmalar ile bu konuda yenilikler üzerine bilgiler paylaşmak. Türkiye'nin 4 üniversitesinden gelen hocalarımızla bilgi paylaşımını gerçekleştirmek." diye konuştu.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak da suyun bütün canlıların olmazsa olmaz ihtiyacı olduğunu ifade etti.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title