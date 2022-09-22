Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ - Bataklığa saplanan keçi yavrusunu itfaiye kurtardı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Pazarcık ilçesinde bataklığa saplanan keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Pazarcık ilçesinde bataklığa saplanan keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Menderes Mahallesi'nde tarım arazilerinin yakınında bir keçinin bataklığa saplandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, keçi yavrusunu bulunduğu bölgeden halat yardımıyla kurtardı. Keçi yavrusu sahibine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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