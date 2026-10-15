Kağıthane Gültepe'de sağanak sonrası evin istinat duvarı çöktü, hasar oluştu

Kağıthane Gültepe'de sağanak sonrası evin istinat duvarı çöktü, hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak sonrası bir evin istinat duvarı çöktü. Çökmede yaralanan olmazken evde hasar oluştu, bölgeye gelen ekipler alanda çalışma başlattı.
Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de sağanağın ardından bir evin istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.
Olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da dün etkili olan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanağın ardından bir evin istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı. Bölgeye gelen ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı