Kağıthane Gültepe'de sağanak sonrası evin istinat duvarı çöktü, hasar oluştu

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Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de sağanağın ardından bir evin istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

Olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da dün etkili olan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanağın ardından bir evin istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı. Bölgeye gelen ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı