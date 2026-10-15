Haberler

Kağıthane Gültepe'de sağanak sonrası evin istinat duvarı çöktü, hasar oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kağıthane Gültepe'de sağanak sonrası evin istinat duvarı çöktü, hasar oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak sonrası bir evin istinat duvarı çöktü. Çökmede yaralanan olmazken evde hasar oluştu, bölgeye gelen ekipler alanda çalışma başlattı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de sağanağın ardından bir evin istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

Olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da dün etkili olan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanağın ardından bir evin istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı. Bölgeye gelen ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar

"AVM'den ayrılın" anonsuyla otoparka indi, asıl kabusu orada yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

Yağışın en çok vurduğu mahalle kabusu yaşıyor: Çok kötü durumdayız
6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Tam 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Dünya devini devirdiler

Böyle hazırlanıp maça çıktılar! Sonuç tam bomba
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
Milan Skriniar: Utanç vericiydi

Takım arkadaşlarının gözünün yaşına bakmadı
Sel felaketine ilişkin bilançoyu paylaşan Vali Gül'den önemli uyarı

Sel felaketindeki bilançoyu paylaşan Vali Gül'den hayati uyarı