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Kağıthane'de uyuşturucu imalathanesine operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kağıthane'de sporcu ürünleri satılan işletme görünümü verilen adrese düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramada 98 bin 500 uyuşturucu hap ile 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kağıthane'de uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir adrese düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, 98 bin 500 uyuşturucu hap ile 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kağıthane'de sporcu ürünleri satılan işletme görünümü verilen bir adreste uyuşturucu imal edildiği belirlendi.

İmalathaneye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adresteki aramada, 98 bin 500 uyuşturucu hap ile 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA
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