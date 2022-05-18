KADİRLİ'DE DOLU EKİLİ ALANLARI VURDU; 25 KOYUN ÖLDÜ - Haberler

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde dün ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü. Arazide otlayan 25 koyun da öldü. Tarım arazilerinde zarar tespit çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Tozlu, Tekeli, Kesikkeli, Mecidiye ile Aşağıçiyanlı köylerinde dün akşam saatlerinde yağmurla birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle binlerce dönüm mısır ve buğday tarlası zarar gördü. Tozlu köyünde hayvanlar otlatılırken doluya yakalanan Hasan Terkeşli'nin 25 koyunu öldü. Terkeşli, "Hava bir anda karardı ve yağmur yağmaya başladı. Hayvanlarımı ahıra götürmek için döndüğümüz esnada bir anda dolu yağdı. Ceviz büyüklüğündeki dolular benim ve koyunlarımın başına isabet etmeye başladı. Ben canımı kurtarmak için bir vatandaşın aracını durdurup altına sığındım. Dolunun bitmesiyle birlikte gördüğüm manzara karşısında çok üzüldüm. 25 adet koyunumun bir bir öldüğünü gördüm. Aracın altına sığınmasaydım belki ben de hayatımı kaybedebilirdim? dedi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, dolunun etkili olduğu köylere 'geçmiş olsun' ziyaretine bulunarak, yaraların sarılması için gerekli görüşmeleri yaptıklarını kaydetti. Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köylerde zarar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel