Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim yapıldı
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Kadıköy'de polis ekipleri, yolcu seçen veya taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kadıköy'de polis ekipleri, yolcu seçen veya taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Rıhtım Caddesi'nde oluşturdukları kontrol noktasında taksileri durdurup, evrak incelemesi yaptı.
Polis ekipleri ayrıca taksi şoförlerine yönelik emniyet kemeri kullanma, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.
Denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücülere 436'şar lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Güncel